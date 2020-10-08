Джордж Мартин рассказал, почему ему не нравится сцена первой брачной ночи Дейнерис и Кхала Дрого

Автор серии книг «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин рассказал, почему остался недоволен сценой первой брачной ночи Дейнерис и Кхала Дрого. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам писателя, интим должен был произойти по обоюдному согласию, однако создатели сериала превратили это в жестоко изнасилование. Как отметил Мартин, от этого нововведения режиссеров сериал не стал лучше.

В романе же все совсем по-другому: перед тем, как сблизиться с Дейнерис, Кхал Дрого успокаивает жену. И только после этого у них происходит интимная связь.

— В сериале HBO эту сцену изобразили в виде жестокого нападения. После свадьбы Дрого срывает одежду с Дейнерис, ставит ее на колени, а затем сцена обрывается. Но зрители прекрасно понимают, чем заканчивается эпизод, — говорится в сообщении.

Но создатели картины объяснили свое решение. По словам сценариста, девушку насильно выдают замуж за варвара, поэтому она никак не может быть рада первой брачной ночи. К тому же, как считает Д. Б. Уайсс, несмотря на то, что первая любовная сцена в книге происходит по взаимному согласию, то остальные — сплошные нападения на уровне насилия.