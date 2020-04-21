Вторник, 21 апреля, 2020
8.3 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Двух мужчин продали в «рабство» в Дагестане

Никита Брыкин

Врач с коронавирусом сбежал из-под карантина на работу

Коронавирус мир
Стоматолог одной из частных клиник в Поронайске Сахалинской области оказался болен коронавирусом. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу региона...
Узнать больше

Назван вероятный организатор убийства криминального авторитета Япончика

Новости мира
В Следственном комитете сообщили о заочном аресте предполагаемого организатора убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). Им называют Илью Симонию, пишет РИА Новости.
Узнать больше

Стало известно о семье жутко избитого ребенка в затопленной квартире

Новости мира
Одна из соседок рассказала о семье шестилетнего мальчика, которого нашли жутко избитым в затопленной квартире в Новороссийске. Об этом пишет телеканал «360».
Узнать больше
-

Сотрудники полиции освободила двух мужчин из трудового «рабства» в Дагестане. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Сообщается, что уроженец Новосибирской области и житель Ямало-Ненецкого автономного округа прибыли в поселок Кочубей, где их встретили местные жители и увезли для работы на одном из фермерских хозяйств.

Как рассказали потерпевшие, они должны были следить за домашним скотом, за что им обещали зарплату по 20 тысяч рублей каждому. Однако уже на месте «плантаторы» озвучили новые условия договора: по пять тысяч рублей каждому при условии работать не менее года. Мужчины отказались, но тогда им сказали, что они должны водителю автобуса около 20 тысяч рублей за проезд из Москвы. У потерпевших не было таких денег, им пришлось ехать с «работодателями».

В отношении лиц, которые намеревались использовать подневольный труд приезжих, ведется расследование.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанскую область прибыло без малого 37 тысяч человек

Новости Рязани
Во исполнение поручения Николая Любимова о мерах для снижения риска завоза и распространения коронавирусной инфекции с началом дачного сезона в населённых пунктах...
Узнать больше

В программу развития населённых пунктов Рязанской области внесли изменения

Власть
Внесены корректировки в программу «Социальное и экономическое развитие населённых пунктов». Постановление об этом во вторник, 21 апреля, подписал губернатор Николай Любимов. Об...
Узнать больше

Стали известны улицы Рязани, которые обработают аэрозольным методом

Администрация
Ранее сотрудники ГИБДД разработали 5 маршрутов. Именно по ним должна пройти техника, представленная Дягилевским военным городком. Конечно, если позволит погода.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Стали известны улицы Рязани, которые обработают аэрозольным методом

Администрация
Ранее сотрудники ГИБДД разработали 5 маршрутов. Именно по ним должна пройти техника, представленная Дягилевским военным городком. Конечно, если позволит погода.
Узнать больше

Десять рязанцев с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

Коронавирус ТОП
Всего по данным на 21 апреля в регионе в больницах находятся 94 пациента с COVID-19, из них шестеро детей. У 24 из них состояние удовлетворительное, 60 больных находятся в состоянии средней степени тяжести.
Узнать больше

В Рязани коронавирусом больны 202 человека

Администрация
По данным на вторник, 21 апреля, коронавирус выявлен у 393 человек. Из них в Рязани проживают 202. В связи...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

Акценты
Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.
Узнать больше

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+