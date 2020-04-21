Двух мужчин продали в «рабство» в Дагестане

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Сотрудники полиции освободила двух мужчин из трудового «рабства» в Дагестане. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Сообщается, что уроженец Новосибирской области и житель Ямало-Ненецкого автономного округа прибыли в поселок Кочубей, где их встретили местные жители и увезли для работы на одном из фермерских хозяйств.

Как рассказали потерпевшие, они должны были следить за домашним скотом, за что им обещали зарплату по 20 тысяч рублей каждому. Однако уже на месте «плантаторы» озвучили новые условия договора: по пять тысяч рублей каждому при условии работать не менее года. Мужчины отказались, но тогда им сказали, что они должны водителю автобуса около 20 тысяч рублей за проезд из Москвы. У потерпевших не было таких денег, им пришлось ехать с «работодателями».

В отношении лиц, которые намеревались использовать подневольный труд приезжих, ведется расследование.