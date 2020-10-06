Дворник изнасиловал мужчину и забил его насмерть в Москве

Правоохранительные органы задержали на юго-западе Москвы дворника, который подозревается в убийстве, передает телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел на Нагорной улице. Сообщается, что жертвой преступления оказался приезжий из Архангельска. Его нашли зверски избитым. В больнице мужчина скончался
Выяснилось, что перед смертью злоумышленник сексуально надругался над потерпевшим.
Вскоре был задержан подозреваемый — 30-летний дворник ГБУ «Жилищник» района Котловка. Следователи уточняют причины произошедшего.