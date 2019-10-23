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Двое травмированы после ДТП в Бердске

23 октября, на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в Бердске столкнулись три автомобиля. Авария случилась неподалеку от поворота на Агролес.

Внедорожник Toyota Land Cruiser по неизвестной причине вылетел на полосу для встречных машин. Там случилось лобовое столкновение с автомашиной Toyota Corolla. От удара данный автомобиль отбросило в следовавшую попутно Toyota Camry.

В результате массовой аварии травмы получили водитель и пассажир Corolla. Автоледи из внедорожника и водитель Camry не пострадали, сообщает Свидетель24.

Фото: Свидетель24

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