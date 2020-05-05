Двое погибли, трое пострадали в ДТП в Приамурье

Ночью с 4 на 5 мая в Свободном (Амурская область) случилась автокатастрофа. В результате аварии погибли два человека. Еще трое получили травмы.
ДТП произошло на улице Ленина. Согласно предварительным данным, Toyota Corona огромной скорости протаранила дерево. В итоге смертельные травмы получили 16-летняя девушка и 18-летний молодой человек. Они скончались. Еще трое были доставлены в больницу с разными повреждениями.
После ДТП завели уголовное дело. Выясняются детали случившегося, сообщает РЕН ТВ.
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