Двое погибли, двое травмировались в ДТП с автобусом в Югре

Авария, участниками которой стали легковой автомобиль и автобус, случилась на 576-ом километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Она унесла две жизни.

Согласно предварительной информации, автомобилист, управлявший седаном Renault Logan, совершил выезд на полосу для движения встречных машин. В этот момент по ней ехал автобус. Случилось жесткое столкновение.

В результате ДП несовместимые с жизнью травмы получил виновник ДТП и пассажир его автомобиля. В автобусе никто не пострадал. Отметим, что в салоне автобуса в момент аварии был лишь водитель. Он перегонял новое транспортное средство из автосалона, сообщает РЕН ТВ.