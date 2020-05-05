Двое погибли, двое пострадали в ДТП под Кировом

Машина перевернулась 5 мая в Кировской области. В результате ЧП погибли два подростка. Трагедия произошла на территории Верхошижемского района примерно в 0:30.
На 82-м километре трассы Киров – Советск — Яранск в кювет улетел ВАЗ-2114. В момент ДТП за рулем находился 18-летний парень, который потерял контроль над хэтчбеком.
В итоге смертельные травмы получили 18-летний автомобилист, а также 15-летний пассажир российской легковушки. Еще двое парней – 18-летнйи и 15-летний – были доставлены в больницу. Веется расследование по факту ДТП, сообщает Новый вариант.
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