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Двое мужчин избили и изнасиловали приятельницу под Вологдой

26 мая 2018 года рядом с прудом в Вологодском регионе два друг и их приятельница устроили пикник. Они употребляли алкоголь.

Во время посиделок 33-летний и 35-летний мужчины поругались с 38-летней женщиной. Два друга стали бить знакомую, из-за чего она упала и потеряла сознание. Затем нападавшие надругались над женщиной. После этого они скрылись, бросив жертву у водоема.

Пострадавшая была случайно обнаружена местным жителем на следующий день. Избитая и изнасилованная женщина была госпитализирована и умерла в медучреждении спустя несколько дней. Причиной смети стала травма головы. Долгое расследование завершилось тем, что вина нападавших была доказана. Теперь они будут осуждены, сообщает Вологда Поиск.

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