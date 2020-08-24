Двое детей и трое взрослых погибли в выгребной яме под Воронежем

Возбуждено уголовное дело после гибели в поселке совхоза «Воронежский» под Воронежем пяти человек, в том числе двух детей. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел вечером в воскресенье. По предварительной версии, 2-летняя девочка наступила на край приоткрытой крышки канализационного люка и упала. Пытаясь спасти ребенка, в яму спрыгнули мать, отец, восьмилетняя сестра и соседи.

В результате погибли пять человек. Одного пострадавшего мужчину спасателям удалось вытащить из ямы, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Отмечается, что причиной гибели людей стало отравление метанолом.