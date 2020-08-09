Двое детей и двое взрослых сгорели заживо в «Ниве» под Пензой

Двое детей и двое взрослых заживо сгорели во внедорожнике «Нива» на территории Пензенской области. ЧП произошло после столкновения легковушки с фурой в Спасском районе.

Автокатастрофа произошла примерно в 11:50 на 474-м километре федеальной трассы М-5 «Урал». Российский внедорожник, которым управлял мужчина 1995 года рождения, столкнулся с грузовиком марки Volvo с полуприцепом, за рулем которого был водитель 1981 года рождения.

После удара «Нива» вспыхнула. В момент ЧП в салоне легкового автомобиля были водитель, женщина 1992 года рождения, а также дети 2014 и 2018 годов рождения. Все они погибли. Шофер грузовика травм не получил. По факту трагедии ведется расследование, пишет МК.