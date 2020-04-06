Две девушки «сбежали» из карантина через балкон в Пензе

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Двух жительниц Пензы привлекли к ответственности за нарушение режима карантина. Об этом пишет портал «Smi58.ru» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Пензенской области.

Сообщается, что девушки 1999 и 2000 годов рождения решили вылезти из дома через балкон на первом этаже. При этом они живут в доме на улице Пролетарской, жителям которого Роспотребнадзор предписал покидать квартиры только в случае крайней необходимости.

По словам задержанных, одна из них хотела забрать вещи из другой квартиры, вторая собиралась на работу. Уточняется, что под окнами дежурили правоохранители, которые остановили их. Девушкам грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

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