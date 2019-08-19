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Два водителя погибли в аварии под Оренбургом

18 августа на автодороге Москва-Челябинск погибли два человека. Их не стало после страшного ДТП.

Сообщается, что столкновение двух автомобилей с летальным исходом спровоцировал 46-летний омич. Он ехал на хэтчбеке Toyota Corolla. Потеряв управление, мужчина допустил выезд своей машины на встречку. Там случился удар лоб в лоб с автомашиной УАЗ «Буханка», которой управлял 58-летний житель Оренбурга.

В итоге оба автомобилиста получили страшные травмы и умерли на месте ДТП. Пассажиры их автомобилей в тяжелом состоянии госпитализированы, сообщает Новый Омск.

Фото: 56.мвд.рф

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