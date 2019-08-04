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Два ребенка и два взрослых погибли в ДТП под Курганом

Четыре человека стали жертвами страшной аварии, которая произошла в Курганском регионе. Инцидент случился 4 августа, в утреннее время суток, на территории Макушинского района.

Виновником трагедии стал автомобилист 1980 года рождения. Он, находясь за рулем кроссовера Chery Tiggo, не справился с управлением и допустил выезд иномарки на встречную полосу. После этого произошло касательное столкновение с Volvo FH, опрокидывание паркетника и удар о МАЗ.

В итоге смертельные травмы получили виновник ДТП и еще три пассажира его машины. Пи этом двое погибших оказались детьми. После аварии шофер автомашины МАЗ был госпитализирован с травмами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает Ку66.

Фото: УГИБДД по Курганской области

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