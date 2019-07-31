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Два молодых человека погибли в ДТП в Алтайском Крае

На территории Алтайского края погибли два человека. Трагедия произошла на дороге в Алейском районе

Сообщается, что 19-летний парень, управляя седаном Toyota Mark II, направлялся в сторону города Алейска. Внезапно молодой человек потерял контроль над своим транспортным средством. После этого иномарка вылетела на встречную полосу, покинула пределы дорожного полотна и оказалась в кювете.

В результате происшествия виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован, а два пассажира его автомашины – парни 2001 и 1998 годов рождения умерли от несовместимых с жизнью повреждений, сообщает РЕН ТВ.

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