ДТП в Тамбове: байкеру оторвало ногу

11 августа в Тамбове случилось серьезное ДТП. На Астраханской улице произошло столкновение автомашины и мотоцикла. Из-за этого травмированными оказались два человека.

Согласно данным свидетелей ЧП, байк на высокой скорости протаранил авто. После столкновения мотоциклисту оторвало ногу в области колена. Сообщается, что в больнице ее пришлось ампутировать.

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Вторым пострадавшим оказался пассажир байка – 16-летний юноша. Он получил различные ушибы и переломы. Известно, что оба потерпевших были пьяны в момент ДТП, сообщает Новый Тамбов.