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ДТП со скорой в Удмуртии: Погибли два человека

На территории республики Удмуртии случилось страшное ДТП. Газель и скорая столкнулись на автодороге, идущей от Елабуги до Перми.

Согласно предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика. Сообщается, что он уснул за рулем автомобиля во время движения. Совершил выезд на полосу для встречных машин и протаранил там автомобиль скорой.

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В итоге смертельные увечья получили фельдшер и 59-летняя пациентка. Тяжелые травмы получили водитель кареты скорой помощи и женщина, которая была сопровождающей с погибшей пациенткой, сообщает Город Глазов.

Фото: УГИБДД по УР

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