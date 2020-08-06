Четверг, 6 августа, 2020
17.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое

7info 2

Из-за новых СанПиНов по предоставлению услуг населению доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое — в среднем до 600 рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Проект СанПиНов находится на утверждении в Роспотребнадзоре. Согласно документу, будет запрещено перевозить бытовую химию в автомобилях, доставляющих продукты питания. То есть один заказ, в котором есть, к примеру, колбаса и стиральный порошок, придется отправлять покупателям разным транспортом. В связи с этим АКИТ направила письмо главному санитарному врачу Анне Поповой (обращение есть у «Известий»).

«Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза, в итоге, стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300-350 рублей, — пояснил «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов. — Интернет-компании нацелены на оптимизацию бизнеса и снижение логистических расходов, чтобы удешевить доставку. Это делается в основном за счет расширения ассортимента, который предлагается покупателям. Сегодня компании осуществляют совместную перевозку пищевых и непищевых продуктов, при этом их прямой контакт исключен — товары отделены не только первичной упаковкой, но и вторичной, а также размещены в автомобиле в разных секциях».

В Роспотребнадзоре успокаивают, что мера коснется совместной перевозки продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии, которые в своем составе содержат чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества. Однако в АКИТ отмечают, что в документе ничего не говорится про классы опасности, пункт. 3.1 проекта, о котором идет речь, касается товаров бытовой химии (ТБХ) без дополнительной конкретики. К тому же, как выяснили «Известия», высокоопасные вещества вообще запрещено использовать в ТБХ по техрегламенту Таможенного союза.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Порошок врозь: доставка повседневных товаров может подорожать вдвое

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяТемпературу 35,5 связали с повышенным риском смерти от COVID-19

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Актуальные данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о распространении коронавируса в регионе. На 08.30 четверга, 6 августа, в...
Узнать больше

Три человека пострадали в жёстком ДТП под Рязанью

Новости Рязани
В результате ДТП на 88-м километре автодороги Рязань – Пронск – Скопин пострадали три человека. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».
Узнать больше

ФК «Рязань» выбыл из Кубка России на первой стадии

Новости Рязани
В среду, 5 августа, были сыграны матч 1/256 финала Кубка России по футболу. ФК «Рязань» завершил выступление на первой же стадии турнира. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 5 августа

Новости Рязани
7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 5 августа. Губернатор Николай Любимов выступил...
Узнать больше

В четверг в Рязанской области будет жарко

Новости Рязани
В четверг в Рязанской области ожидается настоящая летняя жара. Прогноз погоды на 6 августа опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

Маршрут #КартаКосмосРязань прошёл через Спасский район

Космическая карта Рязанской области
28 июля в рамках проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» состоялась краеведческая экскурсия в Спасский район.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+