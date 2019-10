Дональд Трамп назвал Зеленского президентом России

Президент США Дональд Трамп случайно назвал украинского лидера Владимира Зеленского новым президентом России.

Об этом рассказал в Твиттере корреспондент CNN Дэниэл Дэйл. Казус произошел во время пресс-конференции, когда Трамп отвечал на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс.

Отметим, что Трамп раскритиковал конгрессмена-демократа Адама Шиффа, инициировавшего против него расследование дела об импичменте.

Trump referred to Zelensky as the Ukrainian president, then, a little later in the exchange with reporters, referred to him as “the Russian — as you know, the new Russian president.”