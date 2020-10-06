«Домашний инквизитор-убийца» устраивал жене пыточные вечера

В Нижнем Новгороде вынесен приговор по делу о домашнем насилии. Речь идет о местном жителе, который долгое время издевался над своими домочадцами.

Как пишет РЕН ТВ, злоумышленник вел себя как инквизитор – он устраивал настоящие пыточные вечера, после которых 45-летней супруге приходилось вызывать скорую. Женщина рассказывала матери о случившемся.

«Он ее бил, убивал, даже признавался: я ее бью тем, что мне попадет в руки», – отметила мать погибшей.

Однажды под руку супругу-тирану попался коробок спичек, который стал страшным орудием пыток. В частности, изверг поджигал жертву. Об изощренном насилии в семье знали родные, знакомые, соседи. Но никто не решался сообщить в полицию.

В день трагедии женщина вернулась домой вместе со своим старшим сыном. Между бывшими супругами произошла ссора. Сын встал на защиту матери и оказался сильнее мужчины в драке. Тогда обиженный экс-супруг взял ружье и застрелил бывшую жену и пасынка. По решению суда тиран проведет следующие 17 лет в тюрьме.