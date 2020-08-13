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Новости мираОбщество

Доктор развеял миф о вреде сухого вина для желудка

Иван Федоров

Гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Алексей Буеверов рассказал, что информация о том, что сухое вино вредно для желудка, является мифом. Пища и напитки уменьшают кислотность, отметил специалист.

«Говорить о том, что пища обладает агрессивным действием на желудок, — неправильно. Это будет справедливо, если только вы будете есть клубки с иголками и запивать их неразбавленной серной кислотой. <…> Любые напитки и пища только ослабляют кислотность. Это непреложный факт. И его нужно вспоминать каждый раз, когда вы будете заранее морщиться при виде бокала с сухим вином», — заявил Буеверов.

Он добавил, что изжога появляется тогда, когда случается выброс кислоты вверх по пищеводу. Там нейтральная среда, и из-за попадания кислоты происходит появление неприятных ощущений.

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Исследования гласят, что кислотность сухих вин сильно преувеличена. Например, она более низкая, чем у газированных напитков, однако скрыта там большим количеством сахара, сообщает РЕН ТВ.

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