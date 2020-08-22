Доктор Мясников высказался о поведении актера Ефремова в суде

Популярный ведущий и известный врач Александр Мясников, высказался о поведении поведение актера Михаила Ефремова во время суда. Он отметил, что стиль общения артиста является унизительно жалким зрелищем. Такой вывод доктор сделал в своем Telegram-канале.

«Вот признали твои доводы и отпустили на свободу (ну, пофантазируем). И что: пойдешь как ни в чем не бывало? Накатишь рюмочку и закусаешь груздем?» – возмутился Мясников.

Он также поинтересовался, на что был бы готов пойти Михаил Ефремов, чтобы спастись, попал в плен в ходе Великой Отечественной войны. Мясников считает, что актер выдал бы союзников за дополнительный паек, пишет 25-й регион Владивосток.