Директор планетария рассказала, как лучше наблюдать за потоком Персеиды

В ночь на 13 августа ожидается пик метеорного Потока Персеиды – в течение часа можно будет увидеть до 100 «падающих звёзд». Об этом сообщает РИА Новости.



Лучшее время для наблюдений – с 23.00 до 00.00. Именно на этот период придётся пик метеорного потока.



О том, где и как лучше наблюдать за этим астрономическим явлением, РИА Новости рассказала директор Московского планетария Фаина Рублёва. По её словам, делать это лучше всего за городом, где нет сильной засветки. Она уточнила, что во время прохождения метеорных потоков небо не заполняется «падающими звёздами»: метеоры представляют собой «слабо заметные вспышечки». Их ещё нужно постараться увидеть на ночном небе.



Наблюдать за метеорами, вылетающими с юго-восточной стороны неба, лучше всего «краем глаза», по косой траектории. Так как процесс этот довольно долгий, следить за ним лучше всего лёжа. Костёр разжигать не стоит, чтобы не мешать наблюдениям.



Ну и самое главное – погода должна быть соответствующая!

