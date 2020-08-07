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Новости мираПроисшествия

Дикие медведи растерзали 11-летнего ребенка в Сочи

Никита Брыкин

В поселке Дагомыс в Сочи два диких медведя растерзали 11-летнего мальчика. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

По предварительной информации, инцидент произошел на земельном участке, арендованном одной из коммерческих организаций. Местные предприниматели установили на нем вольер с хищниками.

Сообщается, что мальчик подошел к клетке через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения. В результате звери напали на него и нанесли множество ранений. От полученных травм растерзанный ребенок скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить правомерность содержания диких животных руководителями фирмы.

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