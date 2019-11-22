Диетолог рассказала, кому нельзя кушать квашеную капусту

Капусту считают весьма полезным продуктом. Однако некоторым людям стоит прекратить употреблять ее или же делать это весьма осторожно. Такую точку зрения высказала сотрудник Национальной ассоциации диетологов России Наталья Круглова.

Диетолог считает, что квашеная капуста способна нормализовать пищеварение и хорошо повлиять на уровень сахара в крови. Однако гипертоникам и тем, у кого нарушен солевой обмен, нужно очень осторожно подходить к употреблению данного продукта.

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Дело в том, что от квашеной капусты могут появиться отеки и повыситься артериальное давление. Кроме того, этот продукт не нужно употреблять, когда вас беспокоят боли в желудке. Также Наталья Круглова считает, что квашеную капусту не стоит кушать кормящим матерям, потому что продукт может привести к коликам у младенца, сообщает РЕН ТВ.