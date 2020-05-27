Диетолог рассказал, как похудеть во время самоизоляции

-

Диетолог Алексей Ковальков рассказал, почему во время самоизоляции россияне прибавляют в весе. Кроме того, специалист перечислил шесть продуктов, которые нужно не кушать на карантине, это позволит сбросить лишний вес.

По словам экспета, люди до самоизоляции пивыкли к одному режиму, а сейчас приходится менять стиль жизни. Такая перемена – стресс для организма, во время которого вырабатывается гормон кортизол, помогающий набирать лишние килограммы.

Однако похудеть в ходе самоизоляции реально. Для достижения данной цели нужно перестать питаться шестью продуктами, заявил диетолог. В список вошли: белый хлеб, белый шлифованный рис, сахар, соки, мед и картофель, сообщает Вечерняя Москва.