Девушки сожгли чужую дачу из-за «красивого видео»

Алексей Агеев
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Видео © Соцсети / МО МВД России «Канский»

20-летняя студентка техникума и 15-летняя ученица школы сожгли чужую дачи из-за «красивого видео». ЧП случилось в Канске.

Девушки разместили видео с места событий в Инстаграме, думая, что оно будет очень популярным. Но контент стал основным доказательством их вины.

– Мы с подругой делали красивые видео…разожгли костёр для красивого видео, но мы не хотели поджигать, – заявила одна из девушек.

Но по видеоролику можно понять, что девочки не стали тушить огонь перед своим уходом и не думали о том, сгорит ли здание. Немного позднее подруги радостно закричали: «Горит!» и убежали.

Девушки уже успели извиниться за содеянное, однако по факту случившегося начато расследование. Нарушительницам порядка грозит тюремное наказание продолжительностью до пяти лет, сообщает Лайф.

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