Девушка умерла в попытке похудеть перед отпуском

В Великобритании умерла девушка, пытавшаяся избавиться от лишних килограммов перед отпуском. Об этом пишет Лента со ссылкой на The Sun.

Об этом рассказал молодой человек студентки Университета Сассекс в Лондоне. Выяснилось, что 20-летняя Линдси Боун придерживалась строгой диеты, периодически голодала, а также принимала яблочный уксус в виде таблеток.

Известно, что девушка на протяжении двух лет выпивала столовую ложку яблочного уксуса при каждом приеме пищи, а потом перешла на таблетки. По предварительной версии, чрезмерное употребление яблочного уксуса и стало причиной ее гибели.