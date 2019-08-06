Девушка с битой отвоевала право ездить на «Лексусе» по тротуарам

В Санкт-Петербурге сняли на видео молодую девушку, пытавшуюся проехать на «Лексусе» по тротуару на Комендантском проспекте. Об этом сообщает «Фонтанка».



Когда ей попытался помешать пешеход, снимавший всё происходящее на видео, она вышла из машины с битой в руках.



Девушка сообщила журналистам, что до неё по тротуару проехали несколько автомобилей, так как дорога была перекопана. Об этом она сообщила и автору видео.



Елизавета также сообщила, что на её сигнал пешеход отреагировал криками и даже замахнулся кулаком на машину, после чего она и взяла в руки биту.



Также сообщается, что сотрудники ГИБДД после появления видео оштрафовали девушку на 2 тысячи рублей.

