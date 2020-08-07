Девушка «продала душу дьяволу» за 93 тысячи рублей

Задержан 18-летний житель Владивостока, который обманул 16-летнюю знакомую и причинил ей ущерб на 93 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что парень назвал себя проводником между человеком и дьяволом и пообещал обеспечить исполнение желаний. При первой встрече он заявил школьнице, что увлекается магией и умеет гадать на картах, читать мысли, наводить порчи.

Злоумышленник предложил с его помощью «продать душу дьяволу». За информацию о том, как это сделать, необходимо было заплатить шесть тысяч рублей. Юноша пообещал исполнение трех желаний и заявил, что тем, кто перешел на сторону дьявола, нельзя носить золотые украшения, обязав школьницу сдать ценности в ломбард, а деньги перевести ему. Позже он уговорил ее отдать ему телефон и ноутбук.

Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 93 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.