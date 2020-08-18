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Новости мираПроисшествия

Девушка погибла в Красноярске, переходив дорогу на красный свет

Иван Федоров

В ночь с 17 на 18 августа 2020 года на территории Красноярска произошло жуткое ДТП, в результате которого погибла девушка-пешеход. Она решила перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора, и это оказалось фатальным шагом.

Примерно в 12 часов ночи девушка шла по улице Мичурина и решила перейти дорогу. Она вышла на проезжую часть и тут же была сбита Ладой Вестой, которая ехала по городу с огромной скоростью. Удар был настолько сильным, что потерпевшая отлетела далеко вперед, пролетев по воздуху несколько десятков метров.

28-летний водитель Лады остановился, вызвал медиков и полицейских, а также признал вину, заявив, что ехал больше 40 км/ч (именно такую скорость разрешено набирать на данном участке дороги).

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Ведется расследование по факту случившегося. Уточняются детали происшествия, сообщает Readovka.

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