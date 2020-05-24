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Детдомовец, сдавший педофилов, бежал из России из-за угроз

Никита Брыкин
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Бывший воспитанник детского дома №8 Яков Яблочник рассказал газете «Московский Комсомолец», как ему живется вдали от дома после того, как он уехал из России в Индию, куда бежал от угроз.

Сообщается, что накануне в Петербурге на шесть осудили фотографа, которого обвинили в растлении несовершеннолетних и изготовлении порнографии с участием детей-сирот. Скандал разразился три года назад, когда Яблочник рассказал журналистам свою историю. По резонансному «делу воспитателей» также проходят заслуженные педагоги и выпускники детского дома.

Отмечается, что злоумышленник задействовал в съемках около 300 человек, всем им не было и 16 лет. За сеанс платил от 300 рублей.

Яблочник рассказал, что фотограф распространял его фотографии в Сети. Суд взыскал с него в пользу Яблочника 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«В мой адрес постоянно поступали угрозы. Я бежал от того ужаса, в котором находился много лет. Устал сражаться в одиночку за правду», – рассказал детдомовец.

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