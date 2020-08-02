Десантники подрались с Росгвардией в Москве

В Москве, на территории Парка Горького случилась драка десантников с сотрудниками Росгвардии. Инцидент записали на видео и выложили в Сеть.

Разборки случились потому, что полицейские попросили бывших десантников вести себя скромнее, не размахивать флагом и не мешать окружающим. После этого один служащий ВДВ проявил агрессию по отношению к стражам порядка. В ответ его скрутили.

Затем были стычки с еще несколькими десантниками. Один из росгвардейцев был травмирован. Повреждения оказались легкими, сообщает МК.