Депутаты ЛДПР предложили для инвалидов бесплатный проезд по платным трассам

Депутаты, представляющие партию ЛДПР, предложили новую инициативу. Они предлагают сделать бесплатным проезд по платным трассам для инвалидов. Идея уже внесена на рассмотрение в Госдуму.

Авторы инициативы полагают, что нововведение улучшит доступную среду для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, новое разрешение повысит уровень соцзащиты инвалидов.

При этом сопроводительный документ к инициативе напоминает, что сейчас бесплатно проезжать по платным трассам РФ могут общественный транспорт, транспорт служб пожарной охраны, полиция, скорая помощь, аварийные службы и почта. Представители ЛДПР считают, что инвалидов нужно внести в этот список, сообщает 32cars.