Депутат отрицает, что его охранники избили мужчину в отеле

Никита Брыкин
Новости мира

В Москве умерли 4 пациента с подтвержденным коронавирусом

В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщил оперативный...
Узнать больше
Новости мира

В Коми проверят больницу, где произошло массовое заражение COVID-19

После массового заражения коронавирусом в больнице Эжвинского района Сыктывкара проводится доследственная проверка. Об этом пишет Интерфакс. В СМИ появилась...
Узнать больше
Коронавирус мир

В Мурманске ввели ещё один номер горячей линии

В связи с пандемией коронавируса в Мурманской области расширена номерная ёмкость горячих линий. В дополнение к действующему   3-99999, работает новый номер – 8 800 222...
Узнать больше
Новости мира

Ангар с туалетной бумагой сгорел в Дзержинске

Ангар с туалетной бумагой сгорел в Дзержинске (Нижегородская область). ЧП случилось 26 марта, в дневное время суток. Площадь пожара...
Узнать больше
Новости мира

«Кот-оберег» от COVID-19 продается в России за 6 миллионов

«Кот-оберег» от коронавируса продается в Хабаровске. Объявление опубликовано в интернете. Кота по имени Тимон готовы отдать новому хозяину за...
Узнать больше
-

Помощница депутата Госдумы Адама Делимханова высказалась на тему инцидента, который якобы произошел в холле столичного «Президент Отеля». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности.

Ранее Baza поделилась видео с якобы охранниками парламентария, которые избили мужчину в холле столичной гостиницы. Как утверждают очевидцы, пострадавший хотел подойти к депутату для разговора, но телохранители отвели мужчину в сторону и напали на него.  

По предварительным данным, в полицию никто не обращался.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Николай Любимов: Закрывать границы мы не можем, не будем, пока не введено чрезвычайное положение

Власть
2 апреля телеканал « Россия-24» в прямом эфире делал традиционные включения из регионов. Губернатор Рязанской области Николай Любимов высказал свою позицию, по вопросу закрытия въезда...
Узнать больше

В Рязани закрыли кафе, работавшее во время карантина

Коронавирус Рязань
В Рязани полицейские, совместно с сотрудниками Роспотребнадзора выявили кафе на улице Кальной, которое работало во время карантина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД...
Узнать больше

Коронавирус не помешал открытию «Пятёрочки» в новом формате

Новости Рязани
На площади Мичурина в Рязани открылся магазин «Пятёрочка» в новом формате. Режим самоизоляции из-за карантина открытию не помешал. Предлагаем...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

#МЫожидаемКВН

Акценты
Сегодня, в четверг, 2 апреля, в 19.00 в Рязанской дворце молодёжи города Рязани должно было состояться торжественное открытие 21 сезона Официальной Рязанской лиги Международного...
Узнать больше

В Рязани запускают первый антивирусный онлайн-проект #унасвседома

Новости Рязани
Paprico.ru официально заявляет: #унасвседома, но это не повод не шевелиться! 5 апреля 2020 года в 19:00 компания, придерживаясь режима самоизоляции, выйдет в...
Узнать больше

Путин продлил режим самоизоляции до 30 апреля

Новости мира
В четверг, 2 апреля, президент России Владимир Путин сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса будет продлён до 30 апреля. 
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

#МЫожидаемКВН

Акценты
Сегодня, в четверг, 2 апреля, в 19.00 в Рязанской дворце молодёжи города Рязани должно было состояться торжественное открытие 21 сезона Официальной Рязанской лиги Международного...
Узнать больше

Как организовать обучение детей дома

Акценты
Эпидемиологическая ситуация в мире принесла нам немало проблем. Это и страх заболеть, и ограничения в передвижении, и отмена мероприятий, и срыв планов,...
Узнать больше

Коронавирус: всё, что нужно знать

Акценты
Уважаемые жители Рязанской области! 25 марта состоялось выступление Президента РФ В.В.Путина, в котором он обращал внимание граждан России...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Николай Любимов: Закрывать границы мы не можем, не будем, пока не введено чрезвычайное...

#МЫожидаемКВН

В Рязани закрыли кафе, работавшее во время карантина