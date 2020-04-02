Депутат отрицает, что его охранники избили мужчину в отеле

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Помощница депутата Госдумы Адама Делимханова высказалась на тему инцидента, который якобы произошел в холле столичного «Президент Отеля». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности.

Ранее Baza поделилась видео с якобы охранниками парламентария, которые избили мужчину в холле столичной гостиницы. Как утверждают очевидцы, пострадавший хотел подойти к депутату для разговора, но телохранители отвели мужчину в сторону и напали на него.

По предварительным данным, в полицию никто не обращался.