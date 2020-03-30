Деми Роуз показала, как проводит карантин

Алексей Агеев
Фото - Инстаграм
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Британская модель Деми Роуз любит радовать своих поклонников откровенными и эпатажными фотографиями. На этот раз красотка продемонстрировала фанатам «горячее» фото, сделанное во время карантина.

Снимок Деми разместила в Инстаграме. На кадре девушка позирует к объективу, повернувшись полубоком. На ней надето яркое лиловое белье с подвязками. Оно помогает продемонстрировать шикарную фигуру модели.

Поклонники остались в восторге от публикации своего кумира. Пост набрал множество лайков и восторженных комментариев.

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