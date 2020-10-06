Дебошир сломал нос полицейскому одним ударом в Саратовской области

Правоохранительные органы поймали жителя Энгельса, который сломал полицейскому нос и пустился в бега, пишет портал «Взгляд-инфо».

Инцидент произошел в ночь на 22 августа во дворе одного из домов по улице Менделеева. Там собралась шумная компания молодых людей. Они игнорировали просьбы местных жителей убавить громкость.

На место происшествия приехали два наряда сотрудников полиции. Один из нарушителей решил вести себя вызывающе. Стражи порядка стали составлять административный протокол за мелкое хулиганство. За приятеля вступились его товарищи, не позволяя полицейским увести дебошира.

Вскоре на одного из правоохранителей напал 19-летний мужчина и нанес тому удар кулаком в лицо, сломав кости носа.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали лишь спустя полтора месяца. Судом он заключен под стражу.