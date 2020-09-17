Дебошир избил возлюбленную и заступившегося за него полицейского

В Хакасии 41-летний мужчина избил мать своего ребенка. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Мужчина приехал в поселок Усть-Абакан из Новосибирска, чтобы проведать своего ребенка. Во время пикника на берегу Енисея он поссорился со своей возлюбленной и начал ее бить.

Тогда потерпевшая вызвала на помощь полицию. Участковый попытался успокоить дебошира. В ответ полицейский получил поток нецензурных оскорблений и несколько ударов.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: за применение насилия и оскорбление сотрудника власти.