Дагестанцы раскритиковали звезду «Холостяка» за полуголый образ в Инстаграме

Фото и видео — Инстаграм Сапият Ахмедовой

Участница шоу «Холостяк» Сапият Ахмедова снова попала под волну критики от своих земляков. Причиной стали фотография и видео в купальнике, которые девушка из Избербаша выложила в Инстаграме.

По данным издания «Регион online», красавица рассказала, чем полезен витамин D на своей страничке в соцсети. Она объяснила все с научной точки зрения. Также участница «Холостяка» продемонстрировала своим подписчикам, как впитывается витамин. Для этого она выложила видео в черном купальнике.

Дагестанцы восприняли такие публикации «в штыки». Они раскритиковали красотку и заговорили о безнравственности современных девушек, в особенности – представительниц Дагестана.