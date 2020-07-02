Чиновника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Телеканалу РЕН ТВ стало известно об увольнении замначальника управления Генпрокуратуры Игоря Мыльникова.
Виной всему устроенным им скандал. Ранее в Сети видеозапись инцидента. Мужчина напал на дорожных полицейских, остановивших его за пьяную езду.
На кадрах запечатлено, как Мыльников фамильярно обращается к полицейскому. Кроме того, прокурор ударил патрульного рукой и ногой.
Внутренняя проверка продолжается.
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