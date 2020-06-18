Чиновник-взяточник пытался сбежать от полицейских в Иркутске

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Глава департамента комитета городского обустройства городской администрации задержан в Иркутске. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Перед задержанием чиновник попытался сбежать от полицейских. Этот момент был записан камерами видеонаблюдения. Однако скрыться от правоохранителей у чиновника не вышло. Его поймали на улице. Во время допроса задержанный заявил, что убежать не пытался, когда его спросили об этом.

Как полагают стражи порядка, чиновник получил взятку в 2019 году, когда департамент проводил аукцион на проведение капремонта, а обвиняемый был главой комиссии. За победу в аукционе «нужной» фирмы он потребовал и получил взятку в размене 200 тысяч рублей. На время дальнейшего расследования чиновника арестовали и отправили под стражу на 2 месяца, пишет РЕН ТВ.