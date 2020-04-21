Четверо травмированы после ДТП в Ленобласти

19 апреля на территории Ленинградской области случилась серьезная авария. В Кингисеппском районе столкнулись две легковушки.
Примерно в 23:20 38-летний мужчина, управляя автомашиной Lifan, совершил выезд на полосу для встречных машин. Там произошло жесткое лобовое столкновение с седаном Mitsubishi Lancer. Об этом сообщает «Дорожный инспектор», ссылаясь на ОГИБДД по Кингисеппскому району.
В итоге травмированными оказались сразу четыре человека. В Lifan пострадали виновник ДТП и два пассажира этой машин. В «японце» помощь медиков потребовалась водителю.
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