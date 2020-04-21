Вторник, 21 апреля, 2020
11.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Четверо травмированы после ДТП в Ленобласти

Алексей Агеев
Фото - Дорожный инспектор

Полицейские силой тащили детей на улице в Башкирии

Новости мира
В Нефтекамске проведут проверку после того, как полицейские силой тащили двух детей к служебной машине из-за нарушения комендантского часа, введенного на фоне...
Узнать больше

День создания Морских сил Дальнего Востока

В этот день
История российского Тихоокеанского флота имеет глубокие корни. Хотя (10) 21 мая 1731 года считается днём его создания, но существует и другая дата.
Узнать больше

Стало известно о семье жутко избитого ребенка в затопленной квартире

Новости мира
Одна из соседок рассказала о семье шестилетнего мальчика, которого нашли жутко избитым в затопленной квартире в Новороссийске. Об этом пишет телеканал «360».
Узнать больше
-

19 апреля на территории Ленинградской области случилась серьезная авария. В Кингисеппском районе столкнулись две легковушки.

Примерно в 23:20 38-летний мужчина, управляя автомашиной Lifan, совершил выезд на полосу для встречных машин. Там произошло жесткое лобовое столкновение с седаном Mitsubishi Lancer. Об этом сообщает «Дорожный инспектор», ссылаясь на ОГИБДД по Кингисеппскому району.

Фото — Дорожный инспектор

В итоге травмированными оказались сразу четыре человека. В Lifan пострадали виновник ДТП и два пассажира этой машин. В «японце» помощь медиков потребовалась водителю.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани коронавирусом больны 202 человека

Администрация
По данным на вторник, 21 апреля, коронавирус выявлен у 393 человек. Из них в Рязани проживают 202. В связи...
Узнать больше

В Рязани ребёнок выпал из окна

Новости Рязани
Во вторник, 21 апреля, в Рязани ребёнок выпал из окна. Это произошло в посёлке Строитель на улице Качевской. После...
Узнать больше

Рязанские полицейские раскрыли ограбление супермаркета за час

Новости Рязани
В Рязани полицейские за час раскрыли ограбление супермаркета на улице Гоголя. Сотрудница магазина обратилась в полицию. Она рассказала, что неизвестный украл дорогостоящую...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани коронавирусом больны 202 человека

Администрация
По данным на вторник, 21 апреля, коронавирус выявлен у 393 человек. Из них в Рязани проживают 202. В связи...
Узнать больше

В Рязанской области коронавирус выявлен у 33 детей

Коронавирус
По данным на вторник, 21 апреля, в Рязанской области выявлено 393 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. У 316 диагноз...
Узнать больше

#МЫВМЕСТЕ: команда Сергея Пупкова помогает тем, кому это необходимо сегодня

Коронавирус
Уже более 80 000 волонтёров по всей стране объединились в единую акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, чтобы помочь пожилым людям, оказавшимся в вынужденной самоизоляции...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

5 фильмов для Страстной субботы

Акценты
 Сегодня, 18 апреля  2020 года все Православные христиане проживают Страстную субботу. Страстная, Великая, Красильная… Так называют субботу, которая предшествует светлому празднику Пасхи. Как провести этот...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+