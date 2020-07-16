Четверо пострадали в ДТП со школьным автобусом под Астраханью

Школьный автобус врезался в грузовики на территории Астраханского региона. В момент столкновения в салоне автобуса были дети, которых везли после ЕГЭ.

Как сообщает РЕН ТВ, в результате аварии травмированными оказались четыре выпускницы 2003 и 2004 годов рождения. Одну девочку пришлось отвезти в медучреждение для оказания помощи.

Уточняется, что перед выездом в рейс шофер школьного автобуса прошел медицинский контроль. Согласно предварительной версии, шофер автобуса потерял управление над транспортным средством и допустил столкновение со стоявшим на обочине грузовым автомобилем.