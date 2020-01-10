Четверо погибли, четверо пострадали в ДТП под Луховицами

8 января на территории городского округа Луховицы в Московской области случилась автокатастрофа. Она унесла четыре жизни.

Примерно в 13:30 на 145 километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» неподалеку от населенного пункта Врачово столкнулись две легковушки и грузовик. Сперва Citroen Picasso «подлез» под фуру, которая вытолкнула его на полосу для встречного движения. На ней случился страшный лобовой удар со следовавшей на полной скорости Kia Sportage.

В результате происшествия погибли четыре человека – все они ехали в Citroen Picasso. Женщина, управлявшая кроссовером Kia, а также пассжаиры ее машины – женщина и дети 8 и 10 лет – были госпитализированы. По факту случившегося ведется проверка, сообщается в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК».

Фото и видео: «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»