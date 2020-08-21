Чемпион мира по борьбе Сидаков выгнал со свадьбы свою невесту

Российский борец, чемпиона мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков прогнал со свадьбы свою невесту. Скандал произошел на родине спортсмена – во Владикавказе.

24-летний Сидаков с позором выставил девушку с торжественной церемонии после того, как у него и гостей мероприятия появились подозрения о том, что избранница борца работала в эскорте.

Во время празднования свадьбы на телефоны некоторым гостям пришло видео от бывшего парня невесты Сидакова. При просмотре ролика девушку увидели оголившейся, а сам контент носил интимный характер.

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Борец разозлился и прогнал невесту со свадьбы. Окружение спортсмена увезло расстроенного Сидакова за город, чтобы в гневном состоянии он не наделал необдуманных поступков.

Невеста удалила страницы в социальных сетях. Как сообщает РЕН ТВ, девушка могла работать до свадьбы с борцом в эскорте.

В интернете у друзей Сидакова сохранилось видео с компроматом на его возлюбленную.