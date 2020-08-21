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Чемпион мира по борьбе Сидаков выгнал со свадьбы свою невесту

Иван Федоров

Российский борец, чемпиона мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков прогнал со свадьбы свою невесту. Скандал произошел на родине спортсмена – во Владикавказе.

24-летний Сидаков с позором выставил девушку с торжественной церемонии после того, как у него и гостей мероприятия появились подозрения о том, что избранница борца работала в эскорте.

Во время празднования свадьбы на телефоны некоторым гостям пришло видео от бывшего парня невесты Сидакова. При просмотре ролика девушку увидели оголившейся, а сам контент носил интимный характер.

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Борец разозлился и прогнал невесту со свадьбы. Окружение спортсмена увезло расстроенного Сидакова за город, чтобы в гневном состоянии он не наделал необдуманных поступков.

Невеста удалила страницы в социальных сетях. Как сообщает РЕН ТВ, девушка могла работать до свадьбы с борцом в эскорте.

В интернете у друзей Сидакова сохранилось видео с компроматом на его возлюбленную.

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