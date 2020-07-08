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Чем опасен недосып

7info
Изображение Enrique Meseguer с сайта Pixabay
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Сомнолог из австралийского города Сидней Оливия Ареццоло (Olivia Arezzolo) раскрыла опасные последствия недосыпа. Об этом, со ссылкой на статью Daily Mail, сообщает Лента.ру

Ареццоло рассказала, что первые признаки нехватки сна – синяки и мешки под глазами. Появляются они из-за того, что пересушенная от недосыпания  кожа начинает задерживать воду. Синяки могут «передаваться по наследству», но если человек спит меньше восьми часов, он усугубляет проблему. 

Кроме того, во время ночного отдыха наша кожа вырабатывает коллаген. Если не хватает сна, не хватает и его, в результате чего образуются морщины. В целом же, у тех людей, которые спят ночью менее 5 часов, регенерация кожи ухудшается на 30%. Это выяснили во время исследований специалисты.

Также отмечается, что из-за плохого сна в организме вырабатывается гормон стресса кортизол, который приводит к обезвоживанию. Кожа сохнет, снижается иммунитет и появляется угревая сыпь. Сомнолог советует спать ежедневно от семи до девяти часов и пить много воды, чтобы не обезвоживать организм.

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