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Человек погиб в лобовом ДТП в Крыму

Рядом с населенным пунктом Новостепное Джанкойского района республики Крым случилось смертельное лобовое ДТП. Участниками аварии стали ВАЗ-2107 и Skoda Octavia.

В результате столкновения российский седан получил серьезные механические повреждения передней части. Иномарка оказалась в кювете. Согласно предварительной информации, водитель русской легковушки умер на месте происшествия.

Сообщается, что шоферу чешской машины жизнь спасла подушка безопасности. По факту трагического дорожного инцидента ведется проверка, сообщают Вести Крым.

Фото: скриншот из видео

Видео: Вести Крым

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