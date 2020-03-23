Человеческую голову в пакете нашли возле дороги в Татарстане

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Прохожий во время прогулки с собакой в лесу за торговым центром «Лента» в Нижнекамске обнаружил голову неизвестного мужчины, завернутую в пакет, который лежал возле дороги. Об этом пишет портал «NTR-24.ru».

Сообщается, что пес унюхал пакет, а его хозяин раскрыл его, ужаснулся и позвонил в полицию. Возраст погибшего — около 50 лет. По предварительной информации, мужчина скончался не меньше недели назад.

Где другие части тела погибшего, пока не известно. СК возбудил уголовное дело об убийстве. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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