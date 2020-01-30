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Был пьян: водитель легковушки устроил смертельное ДТП под Брянском

29 января на территории Брянской области случилось смертельное ДТП. Участниками стали легковой и грузовой автомобили.

Известно, что столкновение произошло примерно в 22:00 на 21-м километре дороги «Брянск — Дятьково» в Брянском районе. Виновником стал 30-летний мужчина, управлявший машиной Ford Focus. Он двигался с превышением скорости и не успел остановить машину перед идущим спереди большегрузом Mercedes-Benz с 38-летним дальнобойщиком за рулем.

В итоге 30-летний пассажир легковушки умер от повреждений. Виновник ДТП получил травмы и был доставлен в больницу. Также досталось шоферу грузовика. Установлено, что управлявший легковушкой гражданин в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает 32cars.

Фото: 32cars

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