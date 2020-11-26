Буксиры начали доставлять людей на острова в Архангельске

В Архангельске буксиры уже начали доставлять людей на острова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Буксиры начали работать с появлением дрейфующего льда в акватории морского порта. Из-за этого капитаном порта вводится запрет на движение пассажирских судов.

С сегодняшнего дня буксиры осуществляют перевозку на линиях «Архангельск – о. Кего», «14 лесозавод – МЛП».

С 27 ноября выйдут буксиры на маршрут «Лесозавод 22 – Лесозавод 23».

С 28 ноября переправляться на буксирах будут жители о. Хабарка.