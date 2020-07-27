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Новости мираОбщество

Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особенного лечения

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Глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев объяснил, почему не стоит принимать рецептурные препараты без назначения врача. По его словам, коронавирусы известны науке давно, но до начала нынешней пандемии эффективных средств против них не существовало. Медики пробовали использовать несколько вариантов, включая препараты против малярии и ВИЧ-инфекции, но исследования не подтвердили ни лечебную, ни профилактическую эффективность этих средств.

Эти лекарства, особенно противомалярийные, не просто бесполезны, а ещё и потенциально опасны.

«Более 98% заболевших коронавирусом поправляются, причем большинство — без какого-либо лечения, кроме банальных жаропонижающих, — сообщил Юрий Киселев.

— У нас есть надежный союзник — наш иммунитет, и не стоит его недооценивать. Но и враг у нас тоже есть — это паника, которой порой трудно не поддаться, но она опасна и для пациента, и для врача».

Одним из самых перспективных на сегодня подходов эксперт отметил применение хорошо известного стероидного гормона «Дексаметазона», применяющегося, например, при жизнеугрожающих аллергических реакциях.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Киселева «Известиям»:
«Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения»

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